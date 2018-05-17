«وادا» تؤكد استمرار إيقاف الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات

ذكرت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) إن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات ستظل موقوفة عن العمل عقب مزاعم بوجود برنامج تديره الدولة لتعاطي المنشطات.



وقال أوليفيه نيجلي المدير العام لوادا عقب اجتماع للجنة التنفيذية بكندا، وفقا لما نقلته وكالة الانباء الروسية (تاس) :" لم يتغير شيء".



يذكر أن الشرط الأساسي لوادا لإعادة الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات مرة اخرى أن تعترف روسيا بتقرير المحامي ريتشارد مكلارين بوجود برنامج تعاطي منشطات في روسيا تسيطر عليه الدولة.



ورفضت موسكو هذا ولكن رد فعل روسي مكتوب يتم دراسته حاليا من وادا، وفقا لما ذكره سيرجي شريتشكوف عضو المجلس الرقابي للوكالة الروسية لمكافحة المنشطات.



وتريد وادا أيضا الوصول لعينات المنشطات التي صادروها في روسيا من قبل لجنة التحقيق الفيدرالية في البلاد.



ويحقق الروس مع جريجوري رودشينكوف، رئيس معمل موسكو لمكافحة المنشطات السابق. وهو يختبئ حاليا في الولايات المتحدة بعد أن كان أحد المبلغين الرئيسيين في الفضيحة.



واضطر الرياضيون الروس للمشاركة كلاعبين محايدين في دورة الألعاب الشتوية ببيونج تشانج في فبراير الماضي بسبب هذا الخلاف، ولكن اللجنة الاولمبية الدولية رفعت العقوبة عن روسيا بعد دورة الألعاب الشتوية.