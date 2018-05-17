نائب رئيس «الوفد»: الزيادة السكانية تلتهم كل ما يفعله الرئيس

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، إن ملف مشكلة الزيادة السكانية يحتاج لعدة مؤتمرات لوضع حلول تنفيذيه له، متابعًا: «كل ما يفعله الرئيس والحكومات يتآكل، ولا يمكن أن يكون المستقبل أفضل ومعدل النمو السكاني مستمر بهذا الشكل».



وأضاف «الخولي»، في لقائه ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن مشكلة النمو السكاني تمثل عبء على الفقير والغني بالإضافة إلى موارد الدولة، مشيرًا إلى عجز الدولة على تقديم الدعم في التموين والتعليم والمواصلات؛ نتيجة للزيادة السكانية المهولة، على حد تعبيره.



وأشار إلى ضرورة الترشيد من خلال الحد وليس العقاب، ويجب أن يلتزم المواطنين بمسؤولياتهم تجاه هذه القضية، معقبًا: «أنا مش بطلب من حد يخلف ولا ما يخلفش، بس بتكلم عن قدرة الدولة هتشيل كام وتدعم كام، والناس بتخلف 4 و5 و7 أطفال وتطالب الدولة بدعمها».



