ألمانيا ترسل 8000 جندي و100 دبابة للمشاركة في أكبر مناورة للناتو

يعتزم الجيش الألماني، إرسال 8000 جندي ونحو 100 دبابة وأكثر من 2000 مركبة للمشاركة في مناورة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) قد تكون هي الأكبر له منذ نهاية الحرب الباردة.

بذلك تكون ألمانيا من بين الدول التي قدمت أكبر عدد من الجنود للمشاركة في مناورة "منعطف ترايدنت" في النرويج والتي يبلغ إجمالي عدد الجنود المشاركين فيها أكثر من 40 ألف جندي من 30 دولة في الناتو ودولة شريكة.

ومن المنتظر، أن تجرى المناورة في الفترة بين 25 أكتوبر حتى السابع من نوفمبر المقبلين.

وكان الجيش الألماني شارك بنحو 3000 جندي في آخر مناورة كبيرة للناتو في عام 2015.

وبسبب هذه المناورة، ارتفعت المشاركة الألمانية في المناورات الدولية هذا العام إلى رقم قياسي بـ12 ألف جندي، أي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في العام الماضي.

وحسب بيانات وزارة الدفاع، فإن تكاليف المشاركة في هذه التدريبات بلغت 90 مليون يورو.

تجدر الإشارة إلى أن الناتو وسع نطاق تدريباته بشكل كبير منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في عام 2014، بغرض ردع روسيا في ظل شعور دول الحلف الواقعة شرقي أوروبا وهي بولندا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا بتهديد روسي تجاهها.