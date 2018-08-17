جروس: الزمالك لن يتنازل عن الفوز بالدوري

كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك عن أسباب تدني مستوى الفريق، مشيرا أنه سيتحسن تدريجيا في الفترة المقبلة ومع توالي المباريات .

وأرجأ جروس أن سبب تدني مستوى الفريق هو كثرة التعاقدات مع لاعبين جدد وفي مراكز كثيرة.

وأشار جروس إلى أن الدوري الممتاز صعب وهناك فرق قوية، مشددا على أن الزمالك لن يتنازل عن الفوز بالدوري هذا الموسم.

وأوضح:" رحلة السويس ومواجهة المقاصة اليوم كانت موفقة إلى حد كبير، ونجحنا في الفوز بالمباراة رغم صعوبتها"، مشيرا إلى أن كل مباراة يشارك بها الزمالك يلعب على الفوز فقط، ولا يزال أمام فريقه مشوار كبير.

وشدد جروس على أن كل مباراة لها طريقة وخطة مناسبة، وأن الزمالك يمتلك مرونة كبيرة في التشكيل واللعب قبل أي مواجهة على حسب الاحتياجات الخاصة.

وأضاف المدرب السويسري أن الفريق يسعي لإحراز هدفين على الأقل في كل مباراة، مبينا أن المستويات متقاربة بين جميع الفرق ولا يمكن الحديث عن فريق افضل في بطولة الدوري حاليا.

وحقق الزمالك الفوز على مصر المقاصة بهدف وحيد سجله كابونجو كاسونجو ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، والتي أقُيمت اليوم الخميس على ملعب الجيش بالسويس.