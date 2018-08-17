«صيادلة القاهرة»: بعض سلاسل الصيدليات تروج أدوية مجهولة المصدر

علق الدكتور محمد الشيخ، رئيس نقابة صيادلة القاهرة، على انتشار سلاسل الصيدليات في مصر، قائلًا إن القانون لا يجيز للصيدلي أن يمتلك أكثر من صيدليتين، لذلك تعد هذه السلاسل مخالفة للقانون.



وأضاف رئيس «صيادلة القاهرة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دريم»، المذاع عبر فضائية «دريم»، أمس الخميس، أن بعض سلاسل الصيدليات تروج أدوية مجهولة المصدر تأتي مُهربة من تركيا بعيدًا عن الرقابة ومن دون تراخيص.



وأشار إلى صعوبة المناخ التنافسي بين الصيدليات الصغيرة والسلاسل الكبرى، الذي لابد من سؤال أصحابها عن مصادر أموالهم، متابعًا أن النقابة تعمل على هذه القضية منذ 4 سنوات، من خلال رفع بعض القضايا ضد أصحاب هذه السلاسل لإغلاقها.