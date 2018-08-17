«حماية المستهلك»: حل 72% من شكاوى المواطنين خلال «أسبوع في حب الوطن»

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم حل 72% من الشكاوى التي تتعلق بالمواطنين بشأن السلع الاستهلاكية، في إطار مبادرة «أسبوع في حب الوطن».



وأضاف «عبد المعطي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن الجهاز استطاع حل 9472 شكوى من أصل 13 ألف شكوى في خلال أيام قليلة من إطلاق المبادرة.



وأوضح أن الجهاز سيقوم بحملات مكثفة على الأسواق بدءًا من يوم الأحد المقبل، بمناسبة دخول عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل للمواطنين حقوقهم، مشيرًا إلى تكثيف الحملات في جميع محافظات الجمهورية.



وأطلق جهاز حماية المستهلك، مبادرة تحت عنوان «أسبوع في حب الوطن»، والتي تتضمن حل جميع المشكلات المتراكمة لدى الجهاز خلال الفترة الماضية والتي قدرت بنحو 13150 شكوى متعلقة بالسلع الغذائية والسلع المعمرة وكذلك مشكلات حول الأجهزة الكهربائية والسيارات.