كارتيرون: حققنا الهدف أمام الترجي والصدارة هدية للجماهير

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أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه مساء اليوم الجمعة على الترجي التونسي 1-0 باستاد رادس في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال كارتيرون في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء أن لاعبيه قدموا مباراة كبيرة خاصة في المستوى الدفاعي وعرفوا كيف يستغلون الفرص القليلة التي اتيحت لهم.

وأضاف المدرب الفرنسي أن فريقه أجهض نقطة قوة الترجي وهي الكرات الثابتة، وسيطر اللاعبين على مجريات اللعب وكان هناك بعض الصعوبات سوف يتم تداركها في الأدوار المقبلة.

وتابع مدرب الأهلي أنه سعيد بهذا الفوز والتأهل للدور ربع النهائي، مشيرا أن فريقه سيلعب على المركز الأول في الجولة الأخيرة وأن الصدارة هدية لجماهير القلعة الحمراء الذي يتمنى وجودهم في مباراة كمبالا سيتي.

وتصدر الأهلي المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط متساويا مع الترجي قبل جولة من نهاية دور المجموعات، ولكن تفوق الأهلي بفارق الأهداف.

ويلعب الأهلي يوم 28 أغسطس الجاري أمام كمبالا سيتي الأوغندي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بإستاد برج العرب بالإسكندرية.