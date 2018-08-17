جيرونا يقص شريط الموسم الجديد للدوري الإسباني بمواجهة بلد الوليد

تنطلق مساء اليوم الجمعة منافسات الموسم الجديد من الدوري الإسباني «لا ليجا»، 2018 – 2019، بمواجهة جيرونا وبلد الوليد في الثامنة والربع مساءً، بينما يستضيف ريال بيتيس، فريق ليفانتي في العاشرة والربع.

ويسعى جيرونا إلى تحقيق الفوز في أولى مبارياته، لتحقيق انطلاقة قوية، أمام الوافد الجديد بلد الوليد الصاعد من دوري الدرجة الثانية، مستغلا عاملي الأرض والجمهور.

وكان جيرونا قد أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر، برصيد 51 نقطة جمعها من 14 فوز وتسعة تعادلات بينما تلقى الهزيمة في 15 مباراة.

على الجانب الآخر يدخل بلد الوليد المباراة، بدافع تحقيق نتيجة إيجابية، في بداية مشاركاته بدوري الدرجة الأولى بعد ان تمكن من حجز بطاقة التأهل الثالثة في الموسم الماضي من دوري الدرجة الثانية.

وفي ثان مباريات اليوم يلتقي ريال بيتيس، الذي عاد إلى المشاركة في البطولات الأوروبية بعد غياب امتد لأربع سنوات، مع ليفانتي في العاشرة والربع مساء على ملعب بينتو فيامارين.

ويسعى ريال بيتيس إلى تحقيق الفوز، للدخول مبكرًا في أجواء المنافسة على المراكز الأولى في الليجا، والحفاظ على فرص الفريق في المشاركة الأوروبية، وكان ريال بيتيس قد أنهى الموسم الماضي في المركز السادس برصيد 60 نقطة.

على الجانب الآخر يطمح فريق ليفانتي في تحقيق نتيجة إيجابية، في بداية الموسم، حيث يسعى الفريق إلى الإبتعاد عن منطقة الخطر بعد ان انهى الفريق الموسم الماضي في المركز الخامس عشر برصيد 46 نقطة.

وتستكمل مباريات الجولة الأولى بثلاث لقاءات غدًا السبت، حيث يلتقي بلرشلونة مع ديبورتيفو ألافيس، وفياريال وريال سوسيداد، بينما يستضيف سيلتا فيجو فريق إسبانيول.، وتقام ثلاث لقاءات الأحد أيضًا حيث يستضيف ريال مدريد فريق ختافي، بينما يلتقي إيبار مع هويسكا، وإشبيلية مع رايو فاليكانو.

بينما تختتم مباريات الجولة الأولى بمواجهتي، أتلتيكو مدريد وفالنسيا، وأتلتيك بيلباو مع ليجانيس.