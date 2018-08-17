قال سعد الدين سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن هناك دورا كبيرا يقع على عاتق اللاعبين الكبار والقدامى بالفريق، لنقل الخبرات الإفريقية والثقة للاعبين الجدد والصغار بالفريق، وهو ما يحاول نقله لعدد من اللاعبين المقربين له بشكل ودي، وبما هو متعارف عليه بين أجيال الأهلي المتعاقبة.

وأضاف مدافع الأهلي أنه يحرص بشكل دائم للحديث مع زملائه من اللاعبين عن شخصية الأهلي، والبطل الباحث دائما عن الفوز والبطولات، وهو الدور الذي يؤكد عليه أيضا زملاؤه من اللاعبين الكبار، وكابتن الفريق بشكل دائم.

وأوضح سمير: «هذا ما تعلمته من جيل سابق تربيت بينهم لاعبا، حتى وصلت إلى هذا القدر من المسئولية أمام الجيل الجديد من اللاعبين.. واستفدت منهم مثل أبوتريكة وبركات ووائل جمعة وعماد متعب».

وتحدث سعد سمير عن مستوى دفاع الأهلي هذا الموسم قائلا: «نعمل بشكل جماعي وليس دفاع الفريق فقط، ونقدم مباريات جيدة مع كارتيرون من بداية الموسم، وهدفنا حصد كل البطولات .. وبالنسبة للدفاع فإني سعيد للغاية بالتعاون مع كوليبالي من بداية الموسم؛ لتقديم شكل جيد لدفاع الفريق، والحفاظ على شباكنا في معظم المباريات نظيفة .. وهذا أيضا هو نفس المستوى الذي سيظهر به أي من زملائي عندما يشاركون».

وعن مباراة الفريق اليوم أمام الترجي التونسي أوضح سعد سمير أنه سعيد بالتواجد في تونس، مؤكدًا أنه بلد عربي شقيق، ومحبب لدى كل لاعبي الأهلي، ويحملون فيها ذكريات طيبة للغاية خلال السنوات الماضية.

وأضاف سعد سمير، أنه يتمنّى أن تسيطر الروح الرياضية - الموجودة منذ فترة بين الفريقين - على المباراة بعيدًا عن نتيجة اللقاء.

وأوضح أن ملعب رادس يحمل ذكريات سعيدة لكل لاعبي الأهلي، ولكنها مجرد ذكريات وأصبحت من الماضي، والأمر يحتاج للتفكير في الفوز بشكل دائم، والاجتهاد، والقتال في الملعب، والتركيز، وعدم النظر للذكريات.

وأضاف مدافع الأهلي: «أمامنا مباراة صعبة، والفوز فيها يمنحنا خطوة مهمة للأمام في المجموعة، وهذا ما نتحدث حوله كلاعبين».