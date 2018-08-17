اكتشاف جدارية أثرية عمرها نحو 4 آلاف عام في بيرو

اكتشف خبراء آثار في بيرو قطعة جدارية عمرها ثلاثة آلاف و800 عام بها نقوش لثعابين ورؤوس بشرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (أندينا) يوم الخميس.



وعُثر على الجدارية البالغ طولها 2.8 متر وارتفاعها متر واحد في موقع فيشاما الأثري (110 كيلومترات شمالي العاصمة ليما).



ويظهر بتلك القطعة أربعة رؤوس بشرية مغلقة الأعين يمر ثعبانان بينها.



ونقلت صحيفة "إل كوميرسيو" عن عالمة الآثار تاتيانا آباد قولها إن الثعابين ترمز في تلك العصور لإله الماء الذي يروي الأرض.



ويُعتقد أن فناني فيتشاما قد قاموا بنقش تلك الرسومات في وقت الجفاف المرتبط بتغير المناخ.



وبنيت مدينة فيتشاما بين عامي 1800 و3500 قبل الميلاد. ويضم الموقع الأثري مبان طينية ومقابر.