السعودية تدعم التحالف الدولي شمالي سورية بـ100 مليون دولار

أعلنت السعودية تقديم 100 مليون دولار كمساهمة لصالح التحالف الدولي، للمساعدة في إعادة الاستقرار إلى المناطق التي حررت من قبضة تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" في شمال شرقي سورية.

وقالت السفارة السعودية في واشنطن، في بيان اصدرته ، إن "هذا المبلغ هو أكبر مساهمة للمناطق المنتزعة من تنظيم داعش في سورية، وهو استكمال للعهد الذي قدمه وزير الخارجية عادل الجبير في 12 (تموز)يوليو الماضي في بروكسل".

وأوضحت الرياض أن المبلغ المالي سيوجه لإعادة إحياء المجتمعات في مناطق مثل الرقة، ولتمويل إعمار الأحياء المدمرة والخدمات الصحية والزراعة والكهرباء والمياه والتعليم والمواصلات.

وأشار البيان إلى أن المساهمة ستساعد في عودة النازحين إلى بيوتهم ومنع عودة عناصر داعش إلى المناطق المحررة، وتهديد سورية أو جيرانها، أو التخطيط لشن هجمات ضد المجتمع الدولي.

وأكدت أن "المساهمة تمثل امتدادا لجهود المملكة في التحالف الدولي مثل المشاركة في قيادة مجموعة العمل المعنية بمكافحة التمويل، والعمل عضوا رئيسا في مجموعات عمل الاتصالات وتحقيق الاستقرار وغيرها".