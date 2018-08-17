«التعليم»: لا مكان للغش والدروس الخصوصية في النظام الجديد

قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن فلسفة المنظومة التعليمية الجديدة تتمحور حول تحصيل العلم وليس الحصول على الدرجات، وذلك عن طريق تغيير شكل الامتحانات، موضحًا أن المنظومة الجديدة لن يكون فيها مكان للدروس الخصوصية وللحفظ والتلقين.



وأضاف «خيري»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «النهار»، صباح الجمعة، أنه لم تعد هناك فرصة للغش في النظام التعليمي الجديد، نظرًا للانتقال من الامتحان القومي إلى امتحان على مستوى المدرسة، متابعًا: «قتلنا الموضوع من بابه ومش هيبقى فيه غش».



وأوضح أن المراحل الدراسية التي لم تدخل المنظومة الجديدة، والتي تبدأ من الصف الثاني الابتدائي ووصولًا إلى الصف الثالث الإعدادي، سيشملها تطوير في أداء المعلم والمناهج.



وتابع: «كل خبراء العلم قالوا إن شخصية الطفل بتتكون من فترة الحضانة وحتى الصف الثاني الابتدائي، فمقدرش أغير من تالتة ابتدائي لأن شخصيته اتكونت بالفعل».



وأشار إلى وجود اقتراح داخل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، بشأن إضافة بعض جوانب فلسفة المنظومة الجديدة إلى هذه المراحل، معقبًا: «اللي تم بناء شخصيته بالفعل بنحاول نعيد مساره بالشكل الصحيح».