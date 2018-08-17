زعيمة الحزب الوحدوي بأيرلندا الشمالية ترفض دعوة لمقابلة البابا

رفضت زعيمة الحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية، دعوة للقاء البابا فرنسيس خلال زيارته لأيرلندا الأسبوع المقبل، حسبما ذكر الحزب، اليوم الجمعة، مستشهدًا بالتزامات خاصة بأسرتها.

وقالت أرلين فوستر، زعيمة الحزب، إنها "تقدر" الدعوة، لكنها ستكون بعيدة مع أسرتها خلال زيارة البابا، بعدما دعتها الحكومة الأيرلندية لحضور كلمته في قلعة دبلن في 25 أغسطس.

ونقلت صحيفة بلفاست تلجراف عن متحدث باسم الحزب قوله، إنها "تقر بشكل خاص بأهمية هذا الحدث بالنسبة للكثير من الروم الكاثوليك في كل من جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية".

والحزب الوحدوي الديمقراطي، هو جزء لا يتجزأ من المجتمع الوحدوي البروتستانتي التقليدي في أيرلندا الشمالية، لكن فوستر سبق لها أن شاركت في فعاليات نظمتها الكنيسة الكاثوليكية.

وقد استقبلت بحفاوة كبيرة عندما دخلت كنيسة كاثوليكية العام الماضي في جنازة مارتن ماكجينيس الزعيم السابق للحزب الجمهوري الآيرلندي "شين فين" في أيرلندا الشمالية والقائد السابق للجيش الجمهوري الأيرلندي.

وستكون زيارة البابا التي تستمر لمدة يومين هي أول رحلة بابوية إلى أيرلندا منذ نحو 40 عامًا.