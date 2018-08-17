سليم سحاب: الإقبال على الباليه في صعيد مصر مؤشر على التقدم الاجتماعي

قال الموسيقار سليم سحاب، إنه يشرف على أكاديمية سليم سحاب للثقافة والفنون في جامعة النهضة ببني سويف، موضحًا أنه لديه أكاديمية أخرى بنفس الاسم في الزقازيق بمحافظة الشرقية.



وأضاف «سحاب»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة في مصر»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أنه يقوم بتعليم عدة موضوعات موسيقية في هاتين الأكاديميتين، منها الغناء العربي، والعود، والبيانو، وآلات الإيقاع، بالإضافة إلى الباليه، موضحًا أن الإقبال الشديد على الباليه في صعيد مصر يعتبر مؤشرًا كبيرًا على التقدم الاجتماعي.



وتابع: «الإقبال على الباليه كبير جدًا وبيشد ناس كتير جدًا، وده معناه تقدم اجتماعي، إن المجتمع يتقبل تعلم أولاده لفن الباليه، وهو مؤشر على التقدم الاجتماعي قبل ما يكون حب للفن».



وبشأن الموهبة التي تمتلكها ابنته «سارة سليم» في مجال الغناء، قال إنها تمتلك مقومات الصوت الكلاسيكي، الذي يستطيع غناء جميع أنواع الأغنيات، معقبًا: «عندها كل مقومات المطربة الناجحة، الشكل والحضور والصوت، وهي تستطيع أن تغني أي نوع من أنوع الغناء والألحان».



