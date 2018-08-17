السكة الحديد توضح موعد طرح مقاعد القطارات الإضافية لكل يوم تشغيل

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل تفقد أمس، محطة قطارات الجيزة، لمتابعة سير العمل وانتظام حركة سير القطارات وفق التوقيتات الزمنية المحددة، ومدى استعدادها لاستقبال عيد الأضحى.



وأضاف رئيس «السكة الحديد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دريم»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مساء الخميس، أنه يتم طرح مقاعد القطارات الإضافية وعربات العلاوة للحجز أمام الجمهور لكل يوم تشغيل في ذات اليوم الذي ستنطلق فيه الرحلة، بداية من الساعة 9 صباحًا حتى 12 مساءً.



وأوضح أنه تم إقرار الحجز في القطارات الإضافية في ذات اليوم الذي تنطلق فيه الرحلة، تفاديًا لطرح التذاكر في السوق السوداء، متابعًا أن القطارات الأخرى المكيفة تستمر في طرح تذاكرها حتى 15 يومًا قبل موعد تحركها.



وأكد أن حركة القطارات بشكل عام والمتجهة إلى الوجه القبلي بشكل تسير بشكل جيد، مضيفًا أن الزحام الذي تشهده منافذ بيع تذاكر القطارات يعود إلى كثرة عدد المسافرين وليس لنقص عدد التذاكر.