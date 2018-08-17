تنطلق اليوم فاعليات «4 أيام كارتون» لأفلام سينما الأطفال، الذى يقيمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ويستمر عروضه حتى يوم 20 أغشطس الجارى من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية بعد الظهر بسينما مركز الهناجر للفنون.

العروض تقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، وإشراف الفنانة عطية عادل خيرى، تتضمن أكثر من 60 فيلما سينمائيا للطفل على مدار 4 أيام (أنيميشن وكارتون) وجميعها مصرية 100%، منها مسلسل «بسنت ودياسطى» تأليف هشام هلال اخراج سامح مصطفى وتدور أحداثه فى إحدى القرى بالصعيد وهو من بطولة (صلاح عبدالله) بدور المعلم دياسطى و(حنان ترك) بدور زوجته بسنت ودياسطى هو رجل قروى يملك مقهى متواضعا ويحاول إقناع أهل القرية بأنه أهم بكثير مما هو عليه الآن عبر اهتمامه بالتكنولوجيا والتقدم التقنى بجميع وجوهه يشاركه البطولة من أهل القرية ممثلون مصريون مثل سامح حسين المجند والذى اعتاد على زيارة قهوة دياسطى وكذلك الممثل سيد الرومى والممثلة انعام سالوسة.

وفيلم الكارتون الطويل «مشبك شعر»، للمخرجة عطية عادل خيرى، والذى تدور أحداثه عن منقوشة على بردية فرعونية وهى «بردية خوفو والسحرة»، حول الصراع بين الخير والشر فى محاولة لحل لغز اختفاء «الأمير حور» وهو أخ «الملك سنفرو».

ويقوم بأداء أصوات الشخصيات والأغانى مجموعة من الفنانين ومنهم سامى العدل، وأحمد راتب، وريهام عبدالمغفور، ولطفى لبيب، وإيناس مكى، وأحمد صلاح السعدنى، وبيومى فؤاد، وسامى مغاورى، وعادل هاشم، وضياء الميرغنى، وعهدى صادق، كما يحضر عرض الخاص جميع أسرة فيلم وجمعية أبناء فنانى مصر.

ومسلسل «قصص الآيات فى القرآن» للفنان يحيى الفخرانى قصة وسيناريو وحوار محمد بهجت و إخراج الدكتور مصطفى الفرماوى، وتدور احداثه من خلال الطفل (صفى الدين) حفيد القاضى أصبح ماهرا فى الرماية بالقوس والسهم، وذات يوم يصيب حمامة زاجلة فى قدمها رسالة، يعاتبه جده القاضى على إيذاء الحمامة المسكينة، ثم يكتشف الرسالة، وأنها مكتوبة بلغة أجنبية، ويتضح للقاضى أن الرسالة تفشى أدق أسرار المملكة، وتفاصيل حياة الناس، وأنها مُرسلة من جاسوس إلى قائد جيوش أجنبية، وينعقد مجلس بين الخليفة، والأمير (خالد)، والقاضى، ورئيس الشرطة، لكشف غموض الرسالة، ويبدأ القاضى بالحكى لأحفاده عن أسباب نزول بعض آيات القرآن الكريم التى من بينها قصص الصحابة الكِرام.. و«حكايات الأراجوز» للمخرجة نسرين عزالدين، وغيرها من أعمال فنانى الكارتون المصرى، تقدم جميعها مجانا للأسرة المصرية.

كما تقام فى اليوم الأول ورشة لعمل الكارتون ثنائى الأبعاد بالكمبيوتر للدكتور محمد صبيح، وفى اليوم الثانى تقام ورشة لكيفية تصميم شخصية كرتونية للدكتور معتز الشحرى، وفى اليوم الثالث ورشة لمراحل عمل فيلم ثلاثى الأبعاد للفنان حمدى الزيات، أما اليوم الرابع فتقام ورشة لتنفيذ وتحريك أفلام الصلصال للدكتور اسماعيل الناظر، وتبدأ الورش يوميا من الساعة الثانية عشرة ظهرا.