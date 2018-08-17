وزير الأوقاف: افتتحنا 32 مسجدا من ميزانية الوزارة ومساعدة الجهود الذاتية

قال الدكتور مختار على جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة تفتتح اليوم 32 مسجدًا بعد إحلال وتجديد 14 مسجدًا من خلال ميزانية الوزارة، و18آخرين بمساعدة الجهود الذاتية.

وأضاف «جمعة»، في تصريحات لفضائية «dmc»، مساء الجمعة، أن افتتاح المساجد جاء في إطار الاحتفال بالأيام المباركة الحالية، مهنئًا جموع المصريين قيادة وشعبًا بعيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن الصيام في يوم عرفة سنة مؤكدة عن الرسول، ويكفر سنة ماضية وأخرى باقية، مؤكدًا على أهمية التوسعة على الفقراء والمساكين مستشهدًا بقول رسول الله: «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم».

ويفتتح الدكتور مختار على جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، 32 مسجدًا بعدة محافظات وهم «البحيرة، أسيوط، المنوفية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الدقهلية، السويس، الجيزة، الفيوم، القليوبية، قنا»، بعد إحلالها وتجديدها وفرشها.