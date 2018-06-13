كشف محمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودي عن أسباب استبعاده من قائمة المنتخب الوطني في اللحظات الأخيرة قبل بداية كأس العالم 2018 بروسيا الماضي.

وقال عواد في حواره مع جريدة "الرياضة" السعودية: " شاركت في 30 مباراة دولية مع منتخبات الناشئين والشباب والأولمبي، ومباراة واحدة فقط مع المنتخب الأول أمام اليونان، وكنت ضمن الحراس، الأساسيين المسافرين إلى روسيا، ولكن تم استبعادي في اللحظات الأخيرة".

وتابع حارس مرمى الإسماعيلي السابق: "تم استبعادي برؤية للجهاز الفني للمنتخب بقيادة كوبر، ومدرب الحراس أحمد ناجي".

وأشار عواد إلى: "في كل الحالات أنا أحترم رؤية المدربين، وما زال المشوار أمامي طويلاً لحراسة".

ووجه عواد رسالة للأسطورة عصام الحضري حارس مرمى المنتخب السابق وقال: "عصام الحضري قيمة كبيرة وتاريخ مشرف لجميع الحراس المصريين على مدار التاريخ".