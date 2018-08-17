وزيرة تركية: سنرد على أمريكا بالمثل إذا فرضت عقوبات جديدة

قالت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، اليوم الجمعة إن بلادها سترد على أمريكا في حال فرضت عقوبات جديدة.

ونقلت وكالة الاناضول للأنباء التركية الرسمية عن بكجان قولها، "رددنا بالمثل على العقوبات الأمريكية طبقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، وسنواصل الرد بالمثل حال تكرارها".

يذكر أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين قال أمس الخميس، خلال جلسة لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، إن هناك المزيد من العقوبات جاهزة للتطبيق في حال رفضت تركيا إطلاق سراح القس اندرو برونسون.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تأجيج الأزمة بين واشنطن وأنقرة، وكان القس برونسون قد تم إيداعه الحبس الاحتياطي في مدينة إزمير التركية في 2016 على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب، وقد وضع مؤخرا تحت الإقامة الجبرية.

كان ترامب قد طالب مرارا بالإفراج عن برونسون، وكانت إدارته قد فرضت مطلع أغسطس الجاري عقوبات على وزيرين تركيين، وردت تركيا بإجراءات مضادة.