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وزير الدفاع الأمريكي يلتقي الرئيس الكولومبي في بوجوتا

بوجوتا - د ب أ
نشر فى : الجمعة 17 أغسطس 2018 - 10:25 م | آخر تحديث : الجمعة 17 أغسطس 2018 - 10:25 م

التقى وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، الرئيس الكولومبي الجديد إيفان دوكي في العاصمة الكولومبية بوجوتا، وذلك في ختام جولة ماتيس في أمريكا اللاتينية.

وكتب «دوكي» اليوم الجمعة، على تويتر:" لقد تحدثنا عن الأمن في نصف الكرة الأرضية وتعزيز علاقاتنا".

يذكر أن كولومبيا تعتبر دولة من أهم الدول الحليفة للولايات المتحدة سياسيًا وأمنيًا في أمريكا اللاتينية، ويتعاون الجانبان بشكل وثيق، ولاسيما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات.

وزار «ماتيس»، خلال الأيام الماضية البرازيل والأرجنتين وتشيلي، ووقع ماتيس في تشيلي اتفاقية للتعاون في التصدي للهجمات الإلكترونية، وتفاهم في الأرجنتين مع نظيره الأرجنتيني على تعزيز التعاون الدفاعي، كما تحدث في البرازيل مع طلبة أكاديمية عسكرية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن العلاقات مع الحلفاء في أمريكا اللاتينية، أساسية بالنسبة لأمن الأمريكيتين.


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