دعت الأمم المتحدة، الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي، لاجتماع بمدينة جينيف في 6 من سبتمبر المقبل؛ لبحث المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية، وذلك حسب ما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، صباح الجمعة.