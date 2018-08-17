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عاجل.. الأمم المتحدة تدعو الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي لاجتماع سبتمبر المقبل

دينا النجار
نشر فى : الجمعة 17 أغسطس 2018 - 11:57 ص | آخر تحديث : الجمعة 17 أغسطس 2018 - 11:57 ص

دعت الأمم المتحدة، الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي، لاجتماع بمدينة جينيف في 6 من سبتمبر المقبل؛ لبحث المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية، وذلك حسب ما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، صباح الجمعة.


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