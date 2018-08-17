محمد يوسف: نسعى إلى الفوز في مباراة الترجي وتصدر المجموعة

قال محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مباراة الترجي التونسي ستكون صعبة للغاية، وستشهد حماسا كبيرا بين الفريقين، ولكنه يأمل في خروج المباراة في إطار من الروح الرياضية الطيبة المتعارفة بين الفريقين.

وأضاف يوسف أنه يتمنى أن يكون التوفيق حليف فريقه في لقاء اليوم، وأن يكلل الله مجهود اللاعبين والجهاز الفني بالفوز، مؤكدا الفترة الماضية شهدت حالة من التركيز والعمل المكثف من الجهاز الفني واللاعبين؛ للتحضير للبطولة الإفريقية بشكل عام ولمباراة الترجي التونسي بشكل عام.

وأوضح يوسف أن الضغوط الفنية على لاعبي الأهلي قلت بنسبة كبيرة قبل مباراة الترجي، بعدما حقق الفريق 6 نقاط من الفوز في آخر مباراتين بالمجموعة، واقترابه من حسم التأهل للأدوار المقبلة في البطولة .

وأشار يوسف إلى أن الجهاز الفني بقيادة كارتيرون، وكذلك جميع اللاعبين في حالة تركيز كبيرة؛ أملًا في تحقيق الفوز والثلاثة نقاط التي تحسم صعود الفريق بشكل رسمي لدور الثمانية.

وأكد يوسف أن الجهاز الفني بقيادة كارتيرون لديه رغبة في الوصول للدور المقبل من البطولة الإفريقية وهو متصدر للمجموعة؛ حتى يسهل في ترتيب القرعة التي سيخوضها الفريق قبل دور الثمانية من البطولة .

وأتم يوسف حديثه بأن الجميع لم يدخر أي مجهود خلال الفترة الماضية من تحضيرات لمباراة الترجي، والجهاز الفني استعد جيدا وكذلك اللاعبون، ويبقى التوفيق من الله للخروج بنتيجة إيجابية في لقاء اليوم أمام الترجي التونسي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب رادس في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.