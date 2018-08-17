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 48 ساعة راحة في الزمالك من التدريبات

محمد مجدي
نشر فى : الجمعة 17 أغسطس 2018 - 12:22 ص | آخر تحديث : الجمعة 17 أغسطس 2018 - 12:27 ص

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات 48 ساعة، وذلك بعد مواجهة مصر المقاصة مساء الخميس  في استاد السويس بالجولة الثالثة.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق بتروجت وديًا يوم الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت في السادسة مساء استعدادا لمباراة نجوم إف سي يوم 27 أغسطس الحالي.

كان الزمالك قد فاز على المقاصة بهدف دون رد أحرزه الكونغولي كابونجو كاسونجو في الدقيقة السادسة من عمر المباراة.

وتصدر الزمالك جدول الدوري العام برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن كل من سموحة ، الانتاج الحربي وبيراميدز.


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