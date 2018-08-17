توصية مدينة كولومبية تثير جدل السكان: امتنعوا عن الجنس

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أصدر مسئولو الصحة فى إحدى المدن الساحلية الكولومبية توصية مثيرة للجدل للسكان الذين يحاولون الاسترخاء خلال موجة الحرارة الشديدة.

وأثار وزير الصحة فى ولاية سانتا مارتا، خوليو سالاس، مزيجا من الضحك والرفض هذا الأسبوع عندما حث سكان المنطقة السياحية على التوقف عن ممارسة الجنس خلال النهار.

وجاء ذلك ضمن قائمة من التوصيات، مثل البقاء رطبا وارتداء ملابس فضفاضة.

وتشير جمعية هيرث الأمريكية إلى أن الجنس يعتبر نشاطا بدنيا معتدلا فقط، بقدر الجهد الذى يشكله صعود درجات السلم.

وارتفعت درجات الحرارة فى سانتا مارتا إلى 40 درجة مئوية، وقال سالاس إن المرافق الطبية تغص بالمرضى الذين يشكون من أعراض الإجهاد الحرارى والغثيان والصداع.