رئيس الوزراء الباكستاني يحذر المعارضين من «مساءلة صارمة»

حذر عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني المنتخب ونجم منتخب الكريكيت السابق، اليوم الجمعة، خصومه السياسيين من "محاسبة صارمة" بعد أن اختاره نواب البرلمان ليكون رئيس الوزراء الباكستاني الجديد.

وقال «خان» في أول خطاب يلقيه أمام البرلمان بعد انتخابه: "كل من نهب ثروة باكستان سيتعرض لمساءلة صارمة."

وصوت النواب في البرلمان بأغلبية 176 صوتا مقابل 96 لصالح خان الذي تغلب على منافسه من حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف.

ولم يصوت حزب الرئيس السابق آصف علي زرداري، الذي يستحوذ على 54 مقعدا في البرلمان، لأي مرشح ما تسبب في انشقاقات مبكرة في ما كان من المفترض أن تكون جبهة معارضة موحدة.

ومن المقرر أداء اليمين للزعيم الجديد صباح غد السبت.

ولم يذكر خان أي شخص محدد أو الحزب في خطابه القصير، لكنه هدد من قبل كل من شريف وزرداري.