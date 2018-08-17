أحمد ناجي : 7 حراس على رادار المنتخب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ووجه أحمد ناجي مدرب حراس مرمي منتخب مصر الشكر لهاني أبوريده واتحاد الكورة علي تجديد الثقة وأنه يعتبر هذا المنصب تكليف جديد لإستكمال عمله بجهاز المنتخب المصري.

وأوضح ناجي حول سؤاله عن مركز حراسة المرمي فقال: حراسة المرمي بمنتخب مصر " في خير " وأن هناك العديد من الحراس المتميزيين لديهم القدرة علي حراسة منتخب مصر مايقرب من 7 حراس جميعهم علي مستوي عالٍ .

ووجه ناجي الشكر لعصام الحضري علي مسيرته الرائعة وتمني له التوفيق في الفترة القادمة بعد الاعتزال وأنه يتمني أن يأتي حارس يتحمل المسؤولية مثل "السد العالي ".

وقال: "لدينا الكثيرين من الحراس يستطيعوا تعويض رحيل الحضري".، وأشار ناجي إلى أن المنتخب سيستعد بشكل جيد خلال الفترة المقبلة وسيدخل في معسكر مغلق قبل مباراة النيجر.