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طائرة ألمانية أقلعت من مصر تهبط اضطراريا في كريت بعد تهديد بوجود قنبلة

برلين - د ب أ
نشر فى : الجمعة 17 أغسطس 2018 - 1:15 ص | آخر تحديث : الجمعة 17 أغسطس 2018 - 1:15 ص
هبطت طائرة ركاب ألمانية اضطراريا في مطار بجزيرة كريت اليونانية، يوم الخميس، بسبب تهديد بوجود قنبلة على متنها.

وهبطت الطائرة التابعة لخطوط كوندور الجوية بسلام في مدينة خانية بجزيرة كريت، بعد أن أقلعت من مدينة الغردقة المصرية وكانت في طريقها إلى دوسلدورف في غرب ألمانيا.

ورافقت مقاتلات يونانية الطائرة إلى المطار، وفقا لما ذكرته بوابة "بروتوثيما" الإخبارية نقلا عن السلطات الأمنية المحلية.

ونزل 273 راكبا من الطائرة دون وقوع حادث، وسيقضون ليلتهم بفنادق قبل استئناف رحلتهم في وقت لاحق من اليوم الجمعة. 

وتم تفتيش الطائرة باستخدام الكلاب، لكن لم يعثر على أي شيء مشبوه.

وقال المتحدث باسم شركة الطيران الألمانية إن "كوندور على اتصال بالسلطات المحلية" لكنه لم يقدم أي معلومات عن التهديد.

وفقا لوسائل الإعلام اليونانية وصحيفة بيلد الألمانية، تم العثور على قصاصة ورقية بها تهديد خطي وضعت في مرحاض بالطائرة.

وقام أحد الركاب بتنبيه المضيفين على متن الطائرة وقام الطيار بتحويل الرحلة إلى أقرب مطار متاح.

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