حقق فريق الاتحاد السكندري أول فوز له في الدوري الممتاز بعد الفوز على الإسماعيلي بهدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري والتي أقُيمت اليوم الجمعة على ملعب الأسكندرية.

وسجل الإيفواري رزاق سيسيه هدف الفوز للاتحاد في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول، وحاول الإسماعيلي العودة في نتيجة المباراة وأحراز هدف التعادل ولكن محاولات الفريق لم تكلل بالنجاح ليخسر الإسماعيلي أول مباراة له بعد مرور 3 جولات من الدوري.

وبهذا الفوز رفع الاتحاد السكندري رصيده للنقطة4 في المركز الحادي عشر ، فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة الثانية ويظل في المركز الثالث عشر.