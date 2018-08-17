كلوب: صلاح غير مشغول بلقب الهداف

أكد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول جاهزية فريقه لمواجهة كريستال بالاس يوم الإثنين المقبل على ملعب " سيلهرست بارك" ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" نحن نتحسن تدريجيًا، وهذا شيء جيد بالنسبة لنا، ما زال لدينا المزيد من الوقت لتطوير الفريق في كافة الجوانب".

وعن مدى المنافسة بين ثلاثي الفريق الهجومي قال كلوب: " لا أظن أن صلاح وماني وفيرمينيو مشغولون بعدد معين من الأهداف المسجلة، ما يهمهم فقط هو الفوز"، مشيرا إلي أنهم يقومون بأداء تكلفاتهم الدفاعية.

وسجل صلاح أول أهداف الريدز في المباراة التي جمعتهم بفريق وست هام، والتي انتهت بفوز الليفر بأربعة أهداف نظيفة، ضمن مباريات الجولة الأولى من البريميرليج.