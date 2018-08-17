غزل المحلة يكتسح مركز شباب تلا بسداسية في أكبر نتائج القسم الثاني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتهت منافسات الجولة الثانية من دوري القسم الثاني، حيث أسفرت نتائج المباريات على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

فاز فريق سوهاج على مركز شباب ملوى بثلاثة أهداف مقابل هدف وطهطا على تحرير أسوان بهدفين مقابل هدف والمنيا على بنى سويف بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحقق نادي الإعلاميين الفوز على ديروط بهدفين نظيفين بينما تعادل بنى سويف مع أسوان بدون أهداف والألومنيوم مع النصر للتعدين بهدفين لكلا منهما والوليديه مع الفيوم بهدف لكل فريق.

المجموعة الثانية:

فاز فريق الشمس على منتخب السويس بهدفين مقابل هدف والقناة على أبى صقل بهدفين نظيفين وجمهورية شبين على بورتو السويس بهدف نظيف والترسانة على المريخ بنفس النتيجة.

وتعادل فريق سيراميكا كليوباترا مع النصر سلبيا وبنفس النتيجة تعادل دمياط مع الزرقا وكوكاكولا مع أف سي مصر

المجموعة الثالثة:

حقق فريق غزل المحلة فوزا كبيرا على مركز شباب تلا بستة أهداف نظيفة، فيما فاز بلدية المحلة على أبوقير للأسمدة بثلاثة أهداف نظيفة وطنطا على الجزيرة بمطروح بهدف والمنصورة على الرجاء بهدفين نظيفين وألعاب دمنهور على الأولمبى بنفس النتيجة وفاركو على الحمام بهدف نظيف وتعادل سيدى سالم مع كفر الشيخ بهدف لكلا منهما.