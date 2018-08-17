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اليوم.. هشام الجخ ضيف مهرجان الصيف الدولي الـ16

كتبت - شيماء شناوي:
نشر فى : الجمعة 17 أغسطس 2018 - 9:58 ص | آخر تحديث : الجمعة 17 أغسطس 2018 - 9:58 ص

ينظم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، اليوم الجمعة، حفلاً للشاعر هشام الجخ، والذي يقدمه مهرجان الصيف الدولي الـ16، بالإضافة لحفل الموسيقي لفرقة (سماعي)، وذلك ضمن فعاليات أسبوعه الأخير.

ويلقي «الجخ»، خلال المهرجان مجموعة من أشهر قصائده، بالإضافة إلى قصائد جديدة يلقيها لأول مرة بصحبة فرقته الموسيقية.

وتقدم فرقة «سماعي»، مجموعة من تراثنا الغني في الموسيقى والغناء، حيث تنتقل بين الأشكال الغنائية التقليدية، والموشحات الساحرة إلى الأغاني المتطورة والألحان المبتكرة، ويستمر المهرجان حتى 18 أغسطس الجاري.


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