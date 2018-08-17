إصابة العشرات بالاختناق عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة بالضفة الغربية

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب بالاختناق، بعد قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية، الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عامًا لصالح مستوطنة "قدوميم" المقامة على أراضي القرية.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق عولجت ميدانيا.

وفي سياق آخر، وفي نعلين قرب رام الله، شارك عشرات المواطنين في مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناهضة الاستيطان والجدار العنصري، والتي خرجت اليوم الجمعة، تضامنا مع مراسل تلفزيون فلسطين علي دار علي، ورفضا لاعتقال الصحفيين وكتم صوت الإعلام الفلسطيني.

وحملت المسيرة شعار "لا لتكميم الأفواه" تضامنا مع الأسرى الصحفيين في سجون الاحتلال.

وجاب المشاركون الذين رفعوا العلم الفلسطيني شوارع القرية وصولاً إلى بوابة الجدار الشرقية حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال.