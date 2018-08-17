سويسرا تطالب شركة طيران بتحليق طائراتها أعلى من الحد الأدنى القانوني

أطلقت شركة طيران سويسرية (جو إير)، أول رحلة لها اليوم الجمعة بعد تحطم طائرة، أودى بحياة 20 شخصًا، لكن سلطة الطيران في سويسرا أمرت الشركة بتحليق طائراتها أعلى من الحد الأدنى القانوني.

وكانت إحدى طائرتي شركة الخطوط الجوية اللتين تعودان إلى آواخر الثلاثينات قد أقلعت من دونبندورف بالقرب من زيورخ في طريقها إلى بنسهايم في ألمانيا مساء الجمعة.

وتحطمت طائرة (جو اير) الثالثة التابعة للشركة قبل أسبوعين، أثناء تحليقها فوق قمة بيز سيجنز، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب الـ 17 وأفراد الطاقم الثلاثة الذين كانوا على متنها.

وأبلغت هيئة الطيران المدني شركة (جو-إير) خلال الأسبوع الجاري، بأن تحلق طائراتها على مسافة 300 متر على الأقل فوق الأرض المستوية في المستقبل، أي ضعف المسافة التي تصل إلى 150 مترا كحد أدنى.

ويهدف هذا الإجراء لإعطاء الطيارين فترة من الوقت لمواجهة أى طوارئ إذا ما توقفت الطائرة أثناء تحليقها فوق الجبال.