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إيطاليا تبدأ إجراءات لإلغاء رخصة تشغيل الطريق السريع

روما - د ب أ
نشر فى : الجمعة 17 أغسطس 2018 - 10:45 م | آخر تحديث : الجمعة 17 أغسطس 2018 - 10:45 م

بدأت الحكومة الإيطالية، رسميًا إجراءات إلغاء الترخيص الخاص بتشغيل الطريق السريع الذي يشمل جسر جنوه المنهار.

وكتب رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الشركة المشغلة "أوتوستراد بير ليطاليا" هي المسؤولة عن "المأساة الخطيرة الناجمة عن انهيار الجسر".

ويقول «كونتي»، إن أي عرض لإعادة بناء الجسر لا يمكن أن يعفي أوتوستراد من المسؤولية عن الكارثة، وأشار إلى أن الألم الذي تسببت فيه "غير محدود".

وبالإضافة إلى ذلك، تقول الحكومة إنها ستعزز سلطات المراقبة والتفتيش لدى وزارة البنية التحتية، وستجبر مشغلي الطرق السريعة من القطاع الخاص على الاستثمار أكثر في صيانة الطرق.


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