وزيرة الاستثمار تسلم أوراق تأسيس أول شركة بنظام الشخص الواحد

نصر: ندعم المستثمر الصغير.. وندعو الشباب لتأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة

سلمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أوراق تأسيس أول شركة بنظام الشخص الواحد، مع بدء العمل في تأسيس شركات الشخص الواحد بمركز خدمات المستثمرين، بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، وعلا القبرصى، نائبى الرئيس التنفيذى للهيئة، بحسب بيان للوزارة اليوم الجمعة.

وشركة الشخص الواحد تؤسس بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسى يشتمل على اسمها، وأغراضها، وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسى، وفروعها إن وجدت، ومقدار رأسمالها، وقواعد تصفيتها وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وفقا للمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وسلمت الوزيرة كلا من شريف جمال الدين، ومحمد عبد المنعم أحمد، أوراق تأسيس الشركة.

وقال شريف جمال، إن شركته ستعمل علي إنشاء مصنع لتصنيع مفروشات بإحدي المناطق الصناعية ويبلغ رأسمالها 50 ألف جنيه وتستهدف أن تصل استثماراتها إلي 3.5 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الوزيرة، أن شركة الشخص الواحد تعد من نتائج أكبر تعديل من نوعه علي قانون الشركات، حيث تم إضافة فصل رابع الي الباب الثاني من قانون شركات، تحت عنوان "شركة الشخص الواحد" بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، مشيرة إلى أن شركة الشخص الواحد، ستحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة، التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي، للتحول إلي الاقتصاد الرسمي، كي تستفيد من المسئولية المحدودة التي أتاحها قانون الشركات لشركات الشخص الواحد.

ودعت الوزيرة، الشباب لتأسيس شركات الشخص الواحد والبدء فى مشروعات صغيرة ومتوسطة، مؤكدة أن الوزارة داعمة للمستثمر الصغير.