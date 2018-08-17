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«السيسي» يهنئ الجالية المصرية في بريطانيا بمناسبة حلول عيد الأضحى

لندن - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 17 أغسطس 2018 - 11:37 م | آخر تحديث : الجمعة 17 أغسطس 2018 - 11:37 م

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الجالية المصرية المسلمة في بريطانيا اليوم الجمعة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء نص التهنئة التي نقلتها القنصلية المصرية في لندن "الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين في الخارج.. يسعدني أن أبعث إليكم بأخلص التهاني وأصدق الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا العزيزة بمزيد من الأمن والتقدم والازدهار.. مع أطيب تمنياتي وكل عام وأنتم بخير".

كما قدمت القنصلية العامة التهنئة للمواطنين المصريين المقيمين في المملكة المتحدة بحلول عيد الأضحى المبارك.


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