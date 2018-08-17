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وزير الطيران يحل أزمة 200 حاج لم يجدوا أماكن على متن الطائرات

كتب - زياد حسن:
نشر فى : الجمعة 17 أغسطس 2018 - 9:51 م | آخر تحديث : الجمعة 17 أغسطس 2018 - 9:51 م

أصدر وزير الطيران، الفريق يونس المصري، اليوم، تعليمات فورية بحل أزمة توفير أماكن على متن الطائرات لأكثر من 200 حاج من ضيوف الرحمن، بعد حصولهم على تأشيرات الحج، ولم يكن لديهم حجوزات على شركات الطيران.

وقرر «الوزير»، أن تنسق وزارة الطيران مع الجهات المعنية والشركات الناقلة، ليغادر الحجاج مطار القاهرة، متجهين إلى الأراضي المقدسة للحاق بمناسك الحج.

وأكد «المصري» على ضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية والتسهيلات لخدمة حجاج بيت الله الحرام، رغم أن الشركة الوطنية لمصر الطيران، قد أنهت رسميًا مرحلة الذهاب لموسم الحج هذا العام منذ الأربعاء الماضي، بنقل ما يقرب من 64 ألف حاج على متن 337 رحلة جوية إلى جدة والمدينة المنورة.


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