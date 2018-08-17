آلاف الهنود يشاركون في جنازة رئيس الوزراء الأسبق «فاجبايي»

شارك آلاف الهنود في جنازة رئيس الوزراء الراحل، أتال بيهاري فاجبايي، وسط مراسم رسمية كاملة في العاصمة نيودلهي اليوم الجمعة.

وكان «فاجبايي»، واحدًا من أكثر السياسيين شعبية في الهند وزعيمًا مؤسسًا لحزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي الحاكم.

وتوفى «فاجبايي»، أمس الخميس، عن عمر ناهز 93 عامًا في مستشفى في نيودلهي، حيث كان يتلقى العلاج بسبب التهاب في الكلى واحتقان في الصدر.

وهتفت الحشود، اليوم الجمعة، "يحيا أتال بيهاري" ،وتتبعت موكب الجنازة، حيث نقل جثمان الزعيم في نعش زجاجي ملفوف بالعلم الوطني، إلى مقر حزبه في دلهي.

وتم حرق جثمان رئيس الوزراء الأسبق، وسط مراسم رسمية كاملة عند نصب تذكاري، بالقرب من ضفتي نهر "يامونا" في العاصمة الهندية في وقت لاحق من مساء اليوم.

وأضاءت ابنة فاجبايي بالتبني، ناميتا بهاتاشاريا محرقة الجنازة، وسط تراتيل هندوسية، بعد إطلاق 21 طلقة كتحية عسكرية من الجنود.

وشارك في الجنازة زعماء هنود كبار، من بينهم رئيس الوزراء ناريندرا مودي وشخصيات أجنبية، مثل ملك بوتان، جيجمي خيسار نامجيال وانجشوك والرئيس الافغاني السابق، حامد كرزاي.

وأعلنت الحكومة حدادًا وطنيًا يستمر سبعة أيام، وأغلقت المدارس والمنشآت الحكومية في الكثير من المدن الهندية اليوم.

وشغل فاجبايي منصب رئيس الوزراء في الهند ثلاث مرات، استمرت أول مرة 13 يوما عام 1996، والثانية عدة أشهر بين عامي 1998 و1999، ثم ولاية كاملة من 1999 إلى 2004 . واعتزل السياسة عام 2005.