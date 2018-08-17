نشرت الفنانة هيفاء وهبي، أغنية جديدة بعنوان «واحشني»، من ألبومها الجديد «حوا».

وطرحت «هيفاء» الأغنية عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، ومن كلمات ملاك عادل، مشيرة إلى أن الأغنية التالية ستطرحها بعد يومين.