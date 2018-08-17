الجمعة 17 أغسطس 2018 10:10 م القاهرة القاهرة 29.1°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

بالفيديو.. هيفاء وهبي تطرح أولى أغاني ألبومها الجديد


نشر فى : الجمعة 17 أغسطس 2018 - 9:49 م | آخر تحديث : الجمعة 17 أغسطس 2018 - 9:49 م

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، أغنية جديدة بعنوان «واحشني»، من ألبومها الجديد «حوا».

وطرحت «هيفاء» الأغنية عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، ومن كلمات ملاك عادل، مشيرة إلى أن الأغنية التالية ستطرحها بعد يومين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك