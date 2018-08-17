قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم توزيع 750 ألف جهاز تابليت على كل الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي بداية من العام الدراسي الذي ينطلق يوم 22 سبتمبر المقبل، بلا أية استثناءات.



وأضاف «خيري»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر الفضائية «الأولى»، مساء الخميس، أنه سيتم توزيع التابليت على كل الطلاب في المدارس المختلفة من حكومية وغيرها ومدارس المصريين في الخارج ومدارس الدمج وذوي الاحتياجات الخاصة، موضحًا أن المنظومة التعليمية الجديدة للثانوية العامة تعتمد على تطوير أسلوب تقييم الطلاب.



وذكر أن التابليت سيحتوي المنهج التعليمي كاملًا للعام الدارسي، بالإضافة إلى بنك المعرفة والكتب الخارجية التي يلجأ إليها الطلاب، منوهًا بأن العام المقبل باعتباره تجريبيًا، فإنه سيتم تسليم الطلاب جهاز التابلت والكتب الدراسية الورقية، حتى لا يكون هذا التحول صعبًا بالنسبة للطلاب لمن تعود على الدراسة من الكتب الورقية، بالإضافة إلى تجريب الوزارة للشبكات والمعلمين المستخدمين للتابلت.





