رئيس كوريا الشمالية: أمريكا تعتمد «أسلوب العصابات» لفرض العقوبات

أدان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أمس الخميس، "القوات المعادية" التي تتبع "أسلوب العصابات" في فرض عقوبات، حسب ما أفادت وسائل إلاعلام الكورية الشمالية الرسمية، بينما تطالب واشنطن بمواصلة الضغط الدولي على بيونج يانج.

وأثناء زيارته موقع بناء في منطقة وونسان-كالما الحدودية، هاجم كيم جونج أون "القوات المعادية" التي اتهمها بأنها "تسعى لخنق الشعب الكوري عبر عقوبات دنيئة وحصار"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكان الزعيم الكوري الشمالي التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يونيو خلال قمة تاريخية في سنغافورة التزم خلالها بالعمل على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وهي صيغة مبهمة قابلة لتفسيرات مختلفة.

ولم تتخذ بيونج يانج أي تدبير مؤكد ونددت بمتطلبات الولايات المتحدة "الأحادية" وبـ"أسلوب العصابات" الذي تتبعه.

وتحثّ الولايات المتحدة من جهتها الدول على الإبقاء على ممارسة أقصى حدّ من الضغط على كوريا الشمالية عبر العقوبات لإجبارها على التنازل عن برنامجها النووي والبالستي.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات مالية ضد شركة روسية وأخرى صينية متهمتين بمواصلة علاقاتهما التجارية مع كوريا الشمالية، رغم الحصار على بيونج يانج.

إلا أن بيونج يانج مصممة على تشجيع ما قال إنه "عصر جديد" في علاقتها مع الولايات المتحدة التي حرص الزعيم الكوري الشمالي على عدم مهاجمتها بالاسم.