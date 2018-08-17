المقاصة يعاقب أنتوى ماليا لطرده أمام الزمالك

أعلن وليد هويدي مدير الكرة لفريق مصر المقاصة ، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة طلعت يوسف ، قرر توقيع عقوبة مالية على الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق ، لطرده في مباراة الزمالك ، وفقا لللائحة الفريق ، خاصة المقاص سيخسر جهود اللاعب في المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي بالجولة الرابعة للدوري ، المقرر لها 24 أغسطس الجاري .

وأشار هويدي ، أن جون أنطوي لاعب محترف وتصرفه مع لاعب الزمالك ، تسبب في خسارة فادحة للمقاصة ، بابتعاده عن مباراة المقبلة ، وانه سوف يتم تطبيق لائحة النادي عليه منعا لتكرار هذا التصرف مرة أخري .

وأوضح مدير الكرة بالمقاصة ، أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام الزمالك ، ولا يستحق الهزيمة وأن النتيجة العادلة للفريقين التعادل .

يذكر أن المقاصة خسر من الزمالك بهدف كاسونجو ضمن مواجهات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري .