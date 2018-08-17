الجمعة 17 أغسطس 2018 12:58 ص القاهرة القاهرة 26.5°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

المقاصة يعاقب أنتوى ماليا لطرده أمام الزمالك

عمرو فهمي
نشر فى : الجمعة 17 أغسطس 2018 - 12:27 ص | آخر تحديث : الجمعة 17 أغسطس 2018 - 12:27 ص

أعلن وليد هويدي مدير الكرة لفريق مصر المقاصة ، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة طلعت يوسف ، قرر توقيع عقوبة مالية على الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق ، لطرده في مباراة الزمالك ، وفقا لللائحة الفريق ، خاصة المقاص سيخسر جهود اللاعب في المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي بالجولة الرابعة للدوري ، المقرر لها 24 أغسطس الجاري .

وأشار هويدي ، أن جون أنطوي لاعب محترف وتصرفه مع لاعب الزمالك ، تسبب في خسارة فادحة للمقاصة ، بابتعاده عن مباراة المقبلة ، وانه سوف يتم تطبيق لائحة النادي عليه منعا لتكرار هذا التصرف مرة أخري .

وأوضح مدير الكرة بالمقاصة ، أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام الزمالك ، ولا يستحق الهزيمة وأن النتيجة العادلة للفريقين التعادل .

يذكر أن المقاصة خسر من الزمالك بهدف كاسونجو ضمن مواجهات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك