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وزير النقل: إضافة درجة ثالثة مكيفة بالقطارات بعد توجيهات السيسي

هشام عرفات وزير النقل
هشام عرفات وزير النقل
دينا النجار
نشر فى : الجمعة 17 أغسطس 2018 - 12:33 ص | آخر تحديث : الجمعة 17 أغسطس 2018 - 12:33 ص
كشف الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، عن تعاقد الوزارة على 500 عربة مكيفة، لإضافة درجة ثالثة مكيفة بالقطارات، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتخفيف المعاناة على المواطنين بشكل عام وعلى أهالي الصعيد بشكل خاص.

وقال «عرفات»، في تصريحات لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، إن الوزارة بصدد التعاقد على 1300 عربة جديدة ضمن خطة تطوير منظومة هيئة السكة الحديد خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى استحداث خطة مدروسة لتطبيق مشروع الإشارات الإلكترونية؛ لزيادة عدد الرحلات، وتقليل زمن التقاطر، مؤكدًا على حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد على تطوير منظومة السكة الحديد بالكامل بحلول عام 2020، متابعًا: «سنعلن قريبًا عن أكبر تعاقد لتطوير المنظومة فى تاريخ السكة الحديد، وسيشعر المواطنين بتحسن كبير في الخدمة خلال الفترة المقبلة».

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