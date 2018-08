يوفنتوس يعلن رحيل ماركيزيو بعد 25 عاما مع الفريق

أعلن يوفنتوس صباح اليوم الجمعة رحيل الإيطالي كلاوديو ماركيزيو لاعب وسط الفريق بعد 25 عاما قضاها مع البيانكونيري.

وذكر الموقع الرسمي لليوفي عبر شبكة "الإنترنت" أن عقد ماركيزيو تم فسخه بالتراضي بينه وبين النادي، وذلك قبل غلق باب سوق الإنتقالات بإيطاليا مساء اليوم.

ونشر الحساب الرسمي للسيدة العجوز عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" تغريدة كتب فيها: "رحلة الـ25 سنة تصل للنهاية لأمير تورينو.. كلمات الشكر لا تكفي كلاوديو ماركيزيو".

وشارك ماركيزيو، الذي لم يعلن حتى الأن عن وجهته المقبلة في 294 مباراة مع اليوفي، منذ بداية مشواره مع الفريق في عام 2005.

25 unforgettable years in black and white draw to a close for @ClaMarchisio8 🏳🏴



Thank you for everything, Claudio! https://t.co/pZYAu9iGfs pic.twitter.com/AI6YtCmTQq