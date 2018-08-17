خاص لـ«الشروق» حازم إمام يتمسك بالاستقالة من اتحاد الكرة  

تمسك حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بالاستقالة من منصبه، بسبب الأحداث التي شهدها مجلس الإدارة مؤخرا بشأن التعاقد مع الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.

وغادر حازم إمام اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأربعاء الماضي، غاضبا قبل نهايته، اعتراضا على سياسة المجلس في التعاقد مع أجيري وكذلك اختيار الجهاز المعاون.

وعلم "الشروق" أن عدد من أعضاء المجلس يبذل محاولات مكثفة مع حازم إمام، من أجل إقناعه بالاستمرار في مجلس إدارة الاتحاد، إلا أن نجم الزمالك السابق حتى هذه اللحظة متمسك بموقفه، ويرغب في تقديم استقالة رسمية خلال الأيام القليلة المقبلة

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة كان قد أعلن عن تعيين هاني رمزي مدربا مساعدا، وأحمد ناجي مدربًا للحراس في الجهاز الفني المعاون للمكسيكي خافيير أجيري، الذي تعاقد معه الاتحاد لتدريب المنتخب الوطني، خلفًا للارجنتيني هيكتور كوبر لمدة 4 سنوات.