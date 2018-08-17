ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضى

ألقت إدارة مباحث الأموال العامة القبض على شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضى زراعية للمواطنين والاستيلاء على أموالهم، وأمر اللواء إبراهيم الديب، مساعد وزير الداخلية لإدارة الأموال العامة، إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

كانت معلومات وردت لإدارة الأموال العامة، بتعرض العديد من المواطنين لواقعة نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص عن طريق استيلائه على مبالغ مالية بزعم تخصيص قطع أراضى استصلاح زراعى بمحافظتى الفيوم و قنا بموجب عقود بيع وهمية.

وتوصلت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء النشاط "عمرو.ع" ، حاصل على دبلوم تجارة، عن طريق إنشاء شركة وهمية للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى بالهرم وأعلن عن طريق عدد من الصحف والقنوات الفضائية تخصيص قطع أراضى لشباب الخريجين وصغار الفلاحين بمحافظات "الفيوم، قنا ، سوهاج " وتمكن من تحرير عقود بيع وهمية لضحاياه والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة وعثر على عقد بيع نهائى منسوب للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يفيد تخصيص مساحة 11680 فدان للمتهم بمحافظة الفيوم ممهور ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد، وخطابات منسوبة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ووزارة الإسكان يفيد تخصيص مساحة 30 فدان للمتهم بمحافظة قنا ممهور ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد.

وعثرت أجهزة الأمن على سلاح نارى، و5 طلقات، 12حوالة بريدية، من ضحايا المتهم بلغت قيمتها 750 ألف جنيه مصرى، وبفحص المستندات المضبوطة فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنها مزورة باستخدام طابعة كمبيوتر، وبمواجهته أقر بنشاطه.