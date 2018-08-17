ثورة علاجية جديدة فى علاج الأمراض بنظام «ODF»

أكد الدكتور محسن شلبى، خبير الدواء العالمى، أن هناك ثورة علاجية جديدة فى مجال الدواء من خلال أفلام سريعة الذوبان والامتصاص توضع على اللسان ويتم امتصاصها من خلال الشعيرات الدموية لتسير سريعا فى الدم وتكون المادة الفعالة أكثر فعالية وأسرع تأثير من الحبوب والكبسولات.

وأشار شلبى إلى أن النظام الدوائى الجديد تطرحه شركة «نيرهادو لصناعة الدواء» التى تقدم 29 مستحضرا دوائيا لعلاج الكثير من الأمراض من خلال نظام «odf» أو الأفلام سريعة الذوبان عن طريق اللسان.

وعدد فوائد للنظام العلاجى الجديد متعددة فى تناول الماء فى أى مكان وسهولة حمله فى الجيب دون معاناة كما أنه أسهل فى استخدامه على كبار السن والأطفال وجميع الأعمار لأنه بديلا للحقن والكبسولات وبالتالى يخفف عنهم الآلام التى يمكن أن يتعرضوا لها أو ضيق الوقت، كما أنه لا يحتاج إلى مساعدة حيث يقوم المريض بفتح المستحضر بسهولة ووضعه على اللسان ومن ثم خلال ثوانٍ يتم امتصاصه ويكون مفعوله أسرع من خلال عملية الامتصاص فى الدم مباشرة.