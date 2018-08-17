وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، باستمرار تفعيل مبادرة «كلنا واحد»، التي أطلقتها وزارة الداخلية؛ لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك في إطار المبادرات القومية، التي تشارك فيها كافة مؤسسات الدولة، بتوجيه من رئيس الجمهورية.

وعقدت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عدة لقاءات مع عدد من مسئولي السلاسل التجارية الشهيرة (هايبر وان، الفرجاني، كارفور، خير زمان، أوسكار، سبنيس)، وأيضًا كبار التجار، وتم الاتفاق معهم على إطلاق مرحلة جديدة من المبادرة بدأت من يوم 16 أغسطس الجاري، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، لتوفير السلع الأساسية، بالإضافة إلى منافذ «أمان» التابعة لوزارة الداخلية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تخفيض تصل إلى 25%.

وقامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالمرور الميداني على عدد من المجمعات الإستهلاكية ومنافذ «أمان»، وعدد من الشوادر التابعة للقطاعين العام والخاص للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وخاصة اللحوم ومصنعاتها، بما يكفى إحتياجات المواطنين وبأسعار مناسبة.