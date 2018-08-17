قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن قرار مجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي بتأجيل الدراسة لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي إلي 22 سبتمبر مع باقي المراحل الدراسية، أسعد جميع أولياء الأمور ورسم البهجه علي وجوهم.

وأضافت أحمد، في تصريحات صحفية، أن اتحاد أمهات مصر كان قد طالب وناشد وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في قرار بدء الدراسة لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي أول سبتمبر، وذلك بعد تلقي الاتحاد آلاف الشكاوي من قبل أولياء الأمور يطالبون فيها بتأجيل الدراسة الي 22 سبتمبر، حتي يستطيع الأطفال دخول العام الدراسي الجديد مع أشقائهم ويستمتعون بباقي الإجازة، والهروب من حرارة الطقس أول سبتمبر.

وأشارت أحمد إلي أن قرار بدء الدراسة 1 سبتمبر كان بمثابة "كابوس وهم" لجميع أولياء الأمور، وجاء قرار التأجيل من قبل المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي استجابة لأولياء الأمور ورفع المعاناة عنهم، مستطردة:" ويمكن هناك أسباب إضافية أخري تخص استعدادات وزارة التربية والتعليم للبدء الدراسة في هذا التوقيت، منها علي سبيل المثال عدم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة ببدء الدراسة.

وأوضحت أحمد أن أغلب أولياء الأمور يطالبون بإعادة المستوي الرفيع لطلاب المدارس الرسمية لغات والمدارس الخاصة، لأنه يقوي مستوي الطلاب في اللغة، بحسب أولياء الأمور.