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أمريكا تنهي برنامج تمويل مشاريع إعادة الاستقرار في سوريا

واشنطن - د ب أ
نشر فى : الجمعة 17 أغسطس 2018 - 10:31 م | آخر تحديث : الجمعة 17 أغسطس 2018 - 10:31 م

أعلنت الولايات المتحدة، أنها ستنهي برنامج لتمويل مشاريع جهود إعادة الاستقرار في مناطق شمال سورية، التي استولت عليها من تنظيم داعش الإرهابي، حيث يقول المسؤولون إن التمويل سيتكفل به الحلفاء.

وجاء الإعلان اليوم الجمعة، بعد ساعات من إعلان المملكة العربية السعودية، أنها ساهمت بمبلغ 100 مليون دولار لمشاريع تثبيت الاستقرار في تلك المناطق التي تسيطر عليها بشكل كبير القوات الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها أبلغت الكونجرس بأنها لن تستخدم مبلغ 230 مليون دولار كانت مخصصة للمشاريع السورية.

وأصر المسؤولون، على أن هذا القرار لن يؤثر على المساعدات الإنسانية الأخرى أو الوجود العسكري الأمريكي في سوريا.


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